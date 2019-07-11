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تحرير 50 محضر تموينى مخالف بالمنيا

الخميس، 11 يوليه 2019 12:12 م
تحرير 50 محضر تموينى مخالف بالمنيا حملة تموينية- أرشيفية
المنيا: فريق المحافظات

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 50 محضر تموينى مخالف، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية، التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .
 
قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 33 محضرا مخالفا للمخابز البلدية، منها 15 محضرا لنقص الوزن، و 16 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و محضرا لعدم وجود سجلات، و محضرا آخراً، بالإضافة إلى 17 محضرا فى مجال الأسواق منها محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين آخرين لعدم حيازة شهادة صحية، ومحضرا لعدم صلاحية المنتج، و 9 محاضر للتلاعب فى المقررات التموينية، و3 محاضر أخرى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
 

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