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تجديد حبس متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا

الخميس، 11 يوليه 2019 08:05 م
تجديد حبس متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمتين 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما معرفة النيابة فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
ووجهت النيابة إلي المتهمتين جميلة صابر والشيماء عبد الحميد في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 

تجديد حبس متهمتين

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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