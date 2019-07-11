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النيابة تشكل لجنة لمعاينة تمثال فرعونى ضبط بحوزة تشكيل عصابى فى الأميرية

الخميس، 11 يوليه 2019 09:34 م
النيابة تشكل لجنة لمعاينة تمثال فرعونى ضبط بحوزة تشكيل عصابى فى الأميرية حبس - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة الاميرية بتشكيل لجنة من الاثار لمعاينة تمثال فرعونى ضبط بحوزة تشكيل عصابي ، وطلبت تحريات الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة.
 
واعترف المتهمون فى التحقيقات ، انهم علموا بوجود تمثال اثري مع مندوب مبيعات يعمل ضمن تشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالاثار في القاهرة ، وتجميع القطع الاثرية وبيعها للتجار من المصريين والأجانب ، وانه تقاضي عربون بيع ربع مليون جنيه ، من سعر التمثال علي أن يسدد باقي المبلغ المتفق عليه وقدره 275 الف جنيه عقب الاستلام ، مؤكدين أنهم  خططوا لنصب كمين لمندوب المبيعات لسرقة التمثال منه ، وبحسب التحقيقات أنه تصادف  مرور قوة امنية من رجال مباحث الاميرية لتفقد الحالة الامنية بالمنطقة ، واشتبهوا في السيارة  التي يستقلها المتهمون ، وباستيقافهم وسؤالهم عن سبب تواجدهم في هذه الساعة المتاخرة من الليل ، ظهرت عليهم علامات الارتباك ، وبتفتشيهم عثر بحوزتهم علي التمثال الأثري والمبلغ المالي ، ثم القبض عليهم واقتيادهم الي القسم  ، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي امرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق.
 
 
 
 

 

 


لجنة اثرية

تمثال فرعونى

تشكيل عصابة

قسم الاميرية

مباحث الأموال العامة

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