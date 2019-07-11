النيابة تشكل لجنة لمعاينة تمثال فرعونى ضبط بحوزة تشكيل عصابى فى الأميرية

امرت نيابة الاميرية بتشكيل لجنة من الاثار لمعاينة تمثال فرعونى ضبط بحوزة تشكيل عصابي ، وطلبت تحريات الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة.

واعترف المتهمون فى التحقيقات ، انهم علموا بوجود تمثال اثري مع مندوب مبيعات يعمل ضمن تشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالاثار في القاهرة ، وتجميع القطع الاثرية وبيعها للتجار من المصريين والأجانب ، وانه تقاضي عربون بيع ربع مليون جنيه ، من سعر التمثال علي أن يسدد باقي المبلغ المتفق عليه وقدره 275 الف جنيه عقب الاستلام ، مؤكدين أنهم خططوا لنصب كمين لمندوب المبيعات لسرقة التمثال منه ، وبحسب التحقيقات أنه تصادف مرور قوة امنية من رجال مباحث الاميرية لتفقد الحالة الامنية بالمنطقة ، واشتبهوا في السيارة التي يستقلها المتهمون ، وباستيقافهم وسؤالهم عن سبب تواجدهم في هذه الساعة المتاخرة من الليل ، ظهرت عليهم علامات الارتباك ، وبتفتشيهم عثر بحوزتهم علي التمثال الأثري والمبلغ المالي ، ثم القبض عليهم واقتيادهم الي القسم ، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي امرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق.