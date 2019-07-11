الكاميرات ترصد المتهمة بالشروع فى خطف طفلة وسرقة حلقها الذهب بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

توصل رجال المباحث إلى كاميرا مراقبة، رصدت المتهمة باستدراج طفلة، والشروع فى خطفها، وسرقة قرطها الذهبى بالعجوزة.

وتبين أن المتهمة، ترتدى جلباب أسود اللون، استدرجت الطفلة، وأمسكت يدها أثناء سيرها بالشارع، ثم استولت على قرطها الذهبى، وفرت هاربة.

ويجرى رجال المباحث التحريات، لكشف هوية المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض طفلة لسرقة قرطها الذهبى.

وذكر والد الطفلة، أن سيدة مجهولة الهوية، استدرجت ابنته طالبة الابتدائى، واستولت على قرطها الذهبى، وفرت هاربة، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.