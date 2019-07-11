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العظمى بالقاهرة 40 درجة.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" × 13 معلومة

الخميس، 11 يوليه 2019 01:02 م
العظمى بالقاهرة 40 درجة.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" × 13 معلومة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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وصلت الموجة الحارة التى تضرب البلاد، اليوم الخميس، لذروتها، حيث تشهد كافة الأنحاء طقسا شديد الحرارة فى ظل الارتفاع التدريجى والملحوظ فى درجات الحرارة الذى بدأ الثلاثاء الماضى، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الجمعة "الويك إند" وذروة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

 

1- غدا الجمعة سيكون ذروة الموجة الحارة على كافة الأنحاء بالبلاد

2- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية

3- الأجواء ستكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

5- تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد

6- الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على غرب البلاد.

7- استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بالعاصمة لتصل ل 80%

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 26 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجات

13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة

 


الارصاد

هيئه الارصاد

الطقس

الجو

الموجه الحاره

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