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الصين تدعو الغرب للتوقف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان

الخميس، 11 يوليه 2019 11:00 ص
الصين تدعو الغرب للتوقف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان الصين
بكين - أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج "إن انتقادات عدد من الدول الغربية لأوضاع حقوق الإنسان في الصين تجافي الواقع، ومحاولة لتسيس قضية حقوق الإنسان".

وأضاف شوانج - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على انتقادات عدد من مسؤولي الدول لأوضاع حقوق الإنسان في منطقة (شينج يانج) الويغورية شمال غربي الصين - "أن (بكين) تعارض وتشجب ذلك، وتم تقديم احتجاجات لدى هذه الدول، ومطالبتها بالتوقف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان أو التدخل في شؤون الصين الداخلية".

 

وتابع شوانج "أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في منطقة (شينج يانج) تستهدف مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن الأوضاع الأمنية والسلامة هناك تحسنت بصورة ملحوظة، وأصبح المواطنون في المنطقة يشعرون بأنهم أكثر أمانا وبالرضا عما تم اتخاذه من إجراءات".

 

وحول حديث وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الصين، قال شوانج إنه لم يطّلع على هذا الحديث، ولكن الأحزاب السياسية البريطانية في تنافس حاليا للفوز بمنصب رئيس الحكومة، معربا عن أمله من الجميع عدم إدخال قضايا الصين في السباق الانتخابي.

 

وبشأن ما تردد عن انتقادات سلوفاكيا للأوضاع الحقوقية للصين، أوضح شوانج أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينية وانج يي يزور سلوفاكيا ضمن جولة جارية حالية، وأن رئيسة سلوفاكيا أشادت خلال لقائها وانغ بالإنجازات التي حققتها الصين، وأكدت احترامها لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الصينية.. واصفا في الوقت نفسه زيارة الوزير الصيني بأنها "ناجحة".

 

 


بكين

حقوق الإنسان

الصين

مجلس الدولة

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