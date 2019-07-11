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الصين تؤكد أهمية تعزيز فعالية عمليات حفظ السلام الأممية

الخميس، 11 يوليه 2019 08:02 ص
الصين تؤكد أهمية تعزيز فعالية عمليات حفظ السلام الأممية الامم المتحدة
أ ش أ

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قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، إن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون الثلاثي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومستعدة للمشاركة فيه بنشاط.

 

وأضاف تاو - في اجتماع لمجلس الأمن بشأن التعاون الثلاثي بين المجلس والبلدان المساهمة بقوات من الشرطة والجيش والأمانة العامة للأمم المتحدة ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم،الخميس، أن الصين تدعم مجلس الأمن في تعزيز اتصالاته مع البلدان المساهمة والأمانة العامة والعمل معا لزيادة فعالية عمليات حفظ السلام.

 

وتابع تاو أن الصين تأمل في استخدام مزاياها الخاصة في مجال التدريب من خلال تعزيز التنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لمساعدة البلدان النامية على تعزيز بناء القدرات.

 

وأشار تاو إلى أن الصين تشارك حاليا بأكثر من 2500 من عناصر حفظ السلام الصينيين في مهام بثماني مناطق حول العالم، وأن الصين أنشأت قوة احتياطية لحفظ السلام قوامها 8000 جندي بالاضافة إلى وحدتي شرطة احتياطيتين.

 

وأكد تاو أن الصين ستواصل تقديم مساهمتها الخاصة في تحسين قدرة الأمم المتحدة على حفظ السلام من خلال إجراءات عملية والوفاء بالتزاماتها بالسلام العالمي.

 


الصين

الامم المتحدة

حفظ السلام

مجلس الامن

جنود

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