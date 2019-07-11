الصليب والهلال الأحمر: الانهيارات الأرضية تدمر 1800 مأوى للروهينجيا

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قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية في مخيمات كوكس بازار للاجئين الروهينجيا في بنجلاديش، أدت إلى تضرر أو تدمير أكثر من 1800 مأوى، وتأثر أكثر من 8500 شخص.

ونوه الاتحاد - في بيان اليوم الخميس - إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع أن تتعرض بنجلاديش خلال الشهر الجاري، لأعلى كمية هطول أمطار في عام 2019، لافتا إلى أن الوصول إلى بعض المخيمات يكاد يكون مستحيلا، ومع استمرار سقوط الأمطار يتعرض المزيد من اللاجئين كل يوم لخطر فقدان منازلهم وممتلكاتهم وحياتهم.

وأضاف البيان أن جمعية الهلال الأحمر في بنجلاديش حشدت 7 فرق وطنية للاستجابة للكوارث لدعم المجتمعات في المخيمات المتضررة.

وأعرب سيد على نسيم، رئيس الجمعية، في البيان، عن القلق من أن الفرق لن تكون قادرة على الوصول إلى الأشخاص المتضررين لتزويدهم بمواد الإغاثة الأساسية، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المجتمعات في وقت مبكر من خلال الدعم وإمدادات الطوارئ يمثل أولوية حاسمة لمنع وقوع كارثة كبرى.