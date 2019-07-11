الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ10 ملايين سيدة خلال 6 أشهر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة لــ10 ملايين و19 ألف و792 منتفعة "جديدة ومترددة" خلال النصف الأول من العام الحالى، يأتى هذا ضمن خطة الوزارة لتحقيق أهداف البرنامج القومى لتنظيم الأسرة لخفض معدلات الزيادة السكانية وبما ينعكس على زيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الحكومية لـ9 ملايين و357 ألف و629 منتفعة منهم مليون و292 ألف و755 منتفعة جدد، بالإضافة إلى 451 ألف و163 منتفعة منهم 105 آلاف و647 منتفعة جدد بـ19 محافظة تم اختيارهن بناءً على الأولويات وطبقاً للمؤشرات الديموجرافية فى هذا الشأن، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" تحت شعار: "حقك تنظمي"، ولـ184 ألف منتفعة منهن 41 ألف منتفعة جدد من خلال 11 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة من الخدمات الصحية والنائية، و27 ألف منتفعة منهن 7 آلاف منتفعة جديدة من خلال 175 قافلة صحة إنجابية لنشر خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية.

وأضاف الوزارة، أنه تم توفير 3 ملايين حقنة أحادية الهرمون و5 ملايين شريط حبوب مركبة و5 ملايين شريط حبوب أحادية الهرمون و2 مليون واقٍ ذكرى بأماكن تقديم الخدمة، بالإضافة إلى توريد 75 ألف كبسولة تحت الجلد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه تم دراسة احتياجات مخازن وسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية وتجهيز 13 محافظة كمرحلة أولى ثم استكمال التجهيزات اللازمة لتطوير مخازن وسائل تنظيم الأسرة بباقى محافظات الجمهورية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة، وذلك حرصًا من قطاع السكان وتنظيم الأسرة على ضمان جودة الوسائل المنصرفة للمنتفعات، كما تم تطوير نوادى المرأة بـ9 محافظات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تنظيم دورات تدريبية متنوعة للأطباء والممرضات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة وهي: المشورة، وتنظيم الأسرة بعد الولادة، والإجهاض، وكيفية الفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية، وكذلك تدريب الأطباء الأخصائيين على تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية فى مستشفيات شبرا والمنيرة ومنشية البكرى وأم المصريين العام وبولاق الدكرور العام وإمبابة العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتدريب الصيادلة على نظم التخزين، وضبط أشهر الكفاية، وعمل الطلبيات، لافتةً إلى أنه تم تدريب المدربين على الترويج لخدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وأثناء زيارات النفاس، وكذلك لمديرى تنظيم الأسرة ومشرفات الرائدات والمشرفات المساعدات بالمحافظات، وللرائدات الريفيات على "زيارات النفاس"، وللمثقفات السكانيات على البرنامج المطور للرائدات الريفيات، بالإضافة إلى التدريب على الدليل القومى لتقينات وسائل تنظيم الأسرة بعد تحديثه طبقاً لأحدث معايير منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية، وإيماناً من وزارة الصحة والسكان بحق المنتفعات فى الحصول على خدمة آمنة وذات جودة تضمن السلامة لجميع السيدات المصريات، لافتة إلى أنه جارى عقد العديد من الدورات التدريبية للأطقم الطبية فى العديد من المحافظات.

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه تم تنفيذ 179 ألف و280 ندوة تثقيفية على مستوى محافظات الجمهورية لنشر الوعى عن تنظيم الأسرة والممارسات الضارة مثل: "الختان، والزواج المبكر، والحمل المتكرر والمتقارب، الفحص الذاتى للثدى، بالإضافة إلى تنفيذ 1300 زيارة بمعرفة مشرفات النوادى بالمديريات والإدارات الصحية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من ورش العمل عن تقدير احتياجات وسائل تنظيم الأسرة وتحديث دليل العقود والمشتريات والدليل المرجعى لسلسلة الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة لفريق الإشراف المركزى بالقطاع ولفرق الإشراف بجميع المحافظات والمرحلة الثانية والثالثة من إدخال وسيلة جديدة بجانب التعرف على قانون المناقصات للعاملين بالقطاع، وإمداد الجمعيات الأهلية باحتياجاتها من المواد الإعلامية بالتنسيق بين المديريات والإدارات الصحية بالمحافظات.