السجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل شخصين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محى أ.أ" 27 سنة، عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليهما "أحمد.ع"، و"محمد.ع.م"، بعدما إنهال عليهما بالضرب بسكين، مما تسبب فى إصابتهما بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2019 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا بإصابة المجنى عليهما بإصابات متفرقة بالجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات قيام المتهم بالتعدى بالضرب على سيدة تدعى "سعاد.ع.ح"، وهى قريبة المجنى عليهما، وعندما توجها لمعاتبة المتهم، قام بالتعدى عليهما بسكين كان بحوزته مما أحدث إصابتهما، وتم نقلهما الى المستشفى للعلاج .

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة، وجهت إليهما تهمة الشروع فى القتل، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.