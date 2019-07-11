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الرئيس البوليفي يصل موسكو للاجتماع مع نظيره الروسي

الخميس، 11 يوليه 2019 10:47 ص
الرئيس البوليفي يصل موسكو للاجتماع مع نظيره الروسي الرئيس الروسى بوتين
موسكو أ ش أ

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 وصل الرئيس البوليفى إيفو موراليس إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية حيث يجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم /الأربعاء/، أنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان القضايا الملحة ذات الصلة بالعلاقات بين بلديهما؛ من بينها التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، فضلا عن مناقشة المجالات الإنسانية والمشاكل الإقليمية.

واجتمع موراليس مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف والسفير الروسي لدى بوليفيا، فلاديمير سبرينشان ورئيس البعثة الدبلوماسية البوليفية في موسكو هوجو فيلارويل سينزانو.

وكان المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) قد أفاد بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيسين الروسي والبوليفي في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر توقيع عدد من الوثائق الثنائية عقب محادثاتهما.

يشار إلى أن موراليس قام بآخر زيارة له إلى روسيا في يونيو من العام الماضي، حيث أجرى محادثات مع بوتين، كما حضر حفل افتتاح كأس العالم 2018.

 


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الرئيس البوليفى

الرئيس الروسى

الكرملين

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