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الدكتور رامى العنانى يقود طفرة النحت الأيوني للجسم فى العالم العربي (الجي بلازما - J plasma)

الخميس، 11 يوليه 2019 05:00 م
الدكتور رامى العنانى يقود طفرة النحت الأيوني للجسم فى العالم العربي (الجي بلازما - J plasma)
تقرير خاص

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تحدث ترهلات الجلد إما نتيجة فقدان الوزن بشكل كبير، أو بسبب الحمل والولادة وتمدد الجلد كثيرًا، أو للعديد من الأسباب الأخرى، وفي جميع الأحوال يسبب هذا الترهل مشكلة كبيرة في شكل الجسم، سواء للرجل او المرأة، ولكن تلك المشكلة قد تم القضاء عليها مع التطور التكنولوجي الهائل في كل المجالات الطبية، وذلك عن طريق تقنية جهاز (الجي بلازما - J plasma) والتي تتمثل في النحت الأيوني الذي أحدث طفرة متطورة في عالم التجميل.

الدكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل، وأحد أهم جراحي التجميل في مصر والعالم العربي والمدرب الوحيد للنحت الأيوني في الوطن العربي وأفريقيا، يوضح في التقرير التالي أهمية جهاز الجي بلازما في نحت القوام وشد الترهلات بدون جراحة.

4 مميزات للنحت الأيوني أو الجي بلازما
4 مميزات للنحت الأيوني أو الجي بلازما

 

النحت الأيوني والحصول على جسم متناسق:

وأوضح الدكتور رامي العناني في حديثه لـ"اليوم السابع" إن الجي لازما (J-Plasma) يطلق عليه الشد الأيوني أو الشد بالهيليوم، وهو أحدث طفرة في عالم التجميل، حيث يتم توجيه طاقة البلازما الباردة تحت الجلد لشد ترهلات الجلد على الفور، والحصول على قوام متناسق ومشدود في دقائق معدودة وبدون أي جراحة، ويعتبر الجي بلازما بديل لعمليات شد الجسم  الجراحية، وشد البطن ونحت الجسم، والتي كانت تجرى في الماضي بجروح واضحة وبمضاعفات كثيرة، أما الجي بلازما فهي تقوم بشد ترهلات الجسم، بدون حدوث شقوق كبيرة، أو مضاعفات الجراحة التجميلية، ولا يحتاج لفترة شفاء طويلة ويعود المريض لممارسة حياته على الفور.

معلومات هامة يجب ان تعرفها عن الشد الأيوني أو الجي بلازما
معلومات هامة يجب ان تعرفها عن الشد الأيوني أو الجي بلازما

 

معلومات يجب أن تعرفها عن الجي بلازما أو الشد الأيوني:

وحول أهم المعلومات التي يجب أن نعرفها قبل اجراء شد الجلد بواسطة الجي بلازما أو الشد الأيوني فأكد الدكتور رامي العناني أنه عادة يستخدم التخدير الموضعي او الكلي عند إجراء هذه العملية والتي لا تستغرق إلا ساعات قليلة، وعند إجراء العملية يختفي جزء من الترهلات بشكل فوري وباقي النتيجة خلال الأسابيع الأولى بعد الجراحة، وتعتبر فترة نقاهة المريض قصيرة مقارنة بالجراحات الأخرى، وبعدها يعود المريض لممارسة عمله بشكل أسرع بكثير.

مشوار نجاح

يشار إلى أن الدكتور رامي العناني جراح التجميل الدولي قد شارك في ورش التدريب بأمريكا على النحت الأيوني للجسم، بمشاركة جراح التجميل العالمي جاك زامورا والمخترع لهذه التقنيات، كما أنه حل ضيفًا على أشهر برامج التلفزيون العالمية الطبية The Doctors.

 

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب التجميل وتنسيق القوام وشد الجلد يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور رامي العناني عبر "فيس بوك":

www.facebook.com/DrRamyAlanany

 

أو عبر الأنستجرام:

www.instagram.com/drramyalanany

 

عنوان مركز الدكتور رامي العناني (سيمويا):

٦ أبراج الشركة السعودية - شارع النزهة - أمام دار الدفاع الجوي - مصر الجديدة

 

للتواصل-رامي-العناني
للتواصل-رامي-العناني

 

 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 

 


الدكتور رامي العناني

النحت الايوني

الجي بلازما

شد الجلد

الترهلات

التجميل

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