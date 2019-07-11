الحرس الثورى: بريطانيا وأمريكا ستندمان على احتجاز ناقلة إيرانية

نسبت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الخميس، إلى نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى قوله إن بريطانيا والولايات المتحدة ستندمان على احتجاز ناقلة نفط إيرانية.

كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد اعتلت الأسبوع الماضي الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في أنها تنقل نفطا لسوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ونقلت تسنيم عن العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري "يتخذون الآن إجراء لا يحتاج قدرات بل قدرا من الغباء".

وأضاف "ما كانت الحكومة الأمريكية... وأيضا إنجلترا... لتتخذا هذا الإجراء لو أنهما أجرتا أقل الحسابات".

وتابع قائلا "لقد استأجرنا هذه السفينة وقمنا بتحميلها بالشحنة. تصرفهما كان أحمق جدا وستندمان على ذلك قطعا. سنعلن عن ردنا".