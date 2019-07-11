البخور ومراتب الأطفال خطر على صحتهم.. اعرف ليه

كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على مراتب الأطفال بعد أن وجدت الأبحاث أنها تنبعث منها ملوثات خطيرة مرتبطة بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن التعرض للمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) يمكن أن تكون سامة وقد ارتبطت بالصداع والشعور بالمرض وتلف الكبد والكلى ومشاكل الأعصاب والسرطان.

يمكن للجزيئات الصغيرة أن تطغى المنزل عندما تطلقه مئات الأدوات المنزلية، بما فى ذلك الأثاث والشموع والبخور والسجاد.

ووجد الباحثون أن المواد المستخدمة لصنع المراتب تطلق كميات أعلى من المركبات العضوية المتطايرة عند تسخينها إلى درجة حرارة الجسم.

وقالوا إن الناس قد يتنفسون مستويات "مقلقة" من المواد الكيميائية عندما ينامون لأن وجوههم تكون بجوار النسيج مباشرة.

ولم تبحث الدراسة فى النتائج الصحية السلبية المحتملة للمركبات العضوية المتطايرة من المراتب، لكن فى السابق، تم إلقاء اللوم عليها فى العديد من الدراسات لإثارة الربو لدى الأطفال وتفاقمه فى البالغين.

ويمكن أن يكون تنفس المركبات العضوية المتطايرة مهيجة للعينين والأنف والحنجرة ويسبب صعوبة فى التنفس.