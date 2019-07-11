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الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طالب غرق بترعة الشرقاوية بقليوب

الخميس، 11 يوليه 2019 10:52 ص
الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طالب غرق بترعة الشرقاوية بقليوب انتشال جثه-ارشيفية
القليوبية-نيفين طه

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جثة طالب غرق أثناء استحمامه بمياه ترعة الشرقاوية بدائرة مركز قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغا من الأهالى بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة الشرقاوية، أمام كوبرى عبدالكريم جاد الله – بلقس – دائرة المركز.  
 
وعلى الفور تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الإنقاذ النهرى، وتبين انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها لمنزل أهليته. 
 
بالفحص تبين أنه أثناء قيام "عبدالعاطى  م ع " 14سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى ومقيم بلقس – دائرة المركز، بالاستحمام بمياه ترعة الشرقاوية توفى غرقا، لعدم اجادته السباحة .
 
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ونفى وجود شبهه جنائية فى الوفاة، بسؤال والد المتوفى أيد ما جاء بالفحص ولم يشتبه فى وفاة نجله جنائياً .  
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 3425 إدراى مركز قليوب لسنة 2019، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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