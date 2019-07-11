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ابن عم تميم يفضحه: تجاوز التبذير القطرى على قاعدة العديد 200 مليار دولار

الخميس، 11 يوليه 2019 04:13 م
ابن عم تميم يفضحه: تجاوز التبذير القطرى على قاعدة العديد 200 مليار دولار فهد بن عبد الله
كتب أحمد عرفة

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فتح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، النار على تنظيم الحمدين، بسبب توسعة قاعدة العديد الأمريكية بأموال الشعب القطرى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": والد تميم أحضر قاعدة العديد ليست لحماية قطر.

وأضاف ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": أن هدف قاعدة العديد هى حماية تنظيم الحمدين الإرهابى وكرسية الذى لم يحصل عليه بناءً على مبايعة او دستور او نظام إنما بانقلاب إبن على ابية.

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: حتى الآن تجاوز التبذير القطري على قاعدة العديد ٢٠٠مليار دولار.

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تميم بن حمد

ترامب

فهد بن عبد الله

قاعده العديد

العديد

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