ابن عم تميم يفضحه: تجاوز التبذير القطرى على قاعدة العديد 200 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

فتح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، النار على تنظيم الحمدين، بسبب توسعة قاعدة العديد الأمريكية بأموال الشعب القطرى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": والد تميم أحضر قاعدة العديد ليست لحماية قطر.

وأضاف ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": أن هدف قاعدة العديد هى حماية تنظيم الحمدين الإرهابى وكرسية الذى لم يحصل عليه بناءً على مبايعة او دستور او نظام إنما بانقلاب إبن على ابية.

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: حتى الآن تجاوز التبذير القطري على قاعدة العديد ٢٠٠مليار دولار.