سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 05:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

إصابة 3 عمال فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بمدينة أرمنت

الخميس، 11 يوليه 2019 03:50 م
إصابة 3 عمال فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بمدينة أرمنت اسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 عاملين فى مخبز بمدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة أرمنت، يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز، مما أسفر عن إصابة 3 عاملين وهم كل من "مصعب.م.م" و"علي.أ.ع" و"علاء.ا.ه"، وذلك بحروق وجروح طفيفة تم نقلهم على إثرها لمستشفى أرمنت لتلقى العلاج اللازم، وتمت السيطرة على النيران وتبريد المخبز بعد الحريق، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


الاقصر

اخبار الاقصر

انفجار اسطوانة بوتاجاز بالاقصر

مدينة ارمنت

مستشفى ارمنت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 3 مواطنين فى حادثى دراجة بخارية وانفجار أنبوبة بمدينة إسنا

السبت، 30 مارس 2019 04:24 م

أسطوانة بوتاجاز قلبت "الجوازة جنازة".. فرح فى أسوان يتحول إلى مأتم بعد انفجار "أنبوبة" غاز فى منزل أهل العروسة.. مصرع والد العروسة قبل يوم واحد من الزفاف.. وأدوات ومفروشات عش الزوجية تتحول إلى رماد.. صور

الأحد، 17 فبراير 2019 04:00 م

إصابة 20 شخصا بحروق فى انفجار أنبوبة بوتجاز فى حفل عرس بمركز المنصورة

الخميس، 06 سبتمبر 2018 01:45 م

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انفجار أنبوبة غاز بمركب سياحى بالمنصورة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة