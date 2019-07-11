إصابة 3 عمال فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 3 عاملين فى مخبز بمدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة أرمنت، يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز، مما أسفر عن إصابة 3 عاملين وهم كل من "مصعب.م.م" و"علي.أ.ع" و"علاء.ا.ه"، وذلك بحروق وجروح طفيفة تم نقلهم على إثرها لمستشفى أرمنت لتلقى العلاج اللازم، وتمت السيطرة على النيران وتبريد المخبز بعد الحريق، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.