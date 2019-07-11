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إحباط محاولة تسلل 386 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الخميس، 11 يوليه 2019 11:21 م
إحباط محاولة تسلل 386 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم
مطروح _ حسن مشالى

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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 386 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 286 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

 

 


محافظة مطروح

السلوم

تسلل الحدود

ليبيا

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