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إحالة 3 عاطلين للجنايات حولوا شقة لورشة أسلحة وذخيرة فى عين شمس

الخميس، 11 يوليه 2019 04:10 م
إحالة 3 عاطلين للجنايات حولوا شقة لورشة أسلحة وذخيرة فى عين شمس اسلحة وذخيرة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات حولوا شقة أحدهم لورشة تصنيع الأسلحة وذخيرة.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس قد أكدت مزاولة 3 أشخاص نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، مُتّخذين من محل كائن بالعقار محل سكن المتهم الأول مقرا لنشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكّن رجال المباحث من ضبط المتهمين خلال تواجدهم فى شقة المتهم الأول، وعُثر بداخله على 4 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وهيكل فرد خرطوش، و5 مقابض أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و9 طلقات من العيار نفسه، و8 قطع مواسير مختلفة الأحجام، و14 سلاحا أبيض (سنج - سواطير) والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.


عين شمس

نيابة عين شمس

قسم عين شمس

ضبط ورشة اسلحة فى عين

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