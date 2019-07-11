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أوقاف جنوب سيناء: تخصيص 73 ساحة لصلاة عيد الأضحى بينهم 3 ساحات للأجانب

الخميس، 11 يوليه 2019 05:00 ص
أوقاف جنوب سيناء: تخصيص 73 ساحة لصلاة عيد الأضحى بينهم 3 ساحات للأجانب مسجد الصحابة بجنوب سيناء
كتب إسماعيل رفعت

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أكد الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل أوقاف جنوب سيناء، أن صلاة عيد الأضحى سوف تقام بـ 73 ساحة منتشرة بالمحافظة.

وأضاف الراوى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك 3 ساحات تشهد إقبال الضيوف الأجانب، والسياح، وهى الصحابة والشهداء والمصطفى بشرم الشيخ.

وأشار الراوى، إلى أن ساحة الهلال الأحمر، والاستاد الرياضى، هى أبرز ساحات المحافظة الكبيرة، والتى تشهد إقبال الأهالى بشكل كبير.

ولفت الراوى، أن الساحات تشهد لقاءات شيوخ البدو والعائلات، لأداء صلاة العيد، وتبادل التهانى بمناسبة عيد الأضحى.

 


عيد الاضحى

محافظة جنوب سيناء

ساحات العيد

ساحات صلاة العيد

مسجد الصحابة بجنوب سيناء

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