أمين مجمع البحوث الإسلامية يلتقى وعاظ مطروح لبحث خطط التوعية اليومية

كتب لؤى على

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عياد جولته الميدانية في مناطق وعظ الجمهورية، حيث أجرى جولة مفاجئة اليوم لمنطقة وعظ مطروح اطلع خلالها على خطة عمل الوعاظ والواعظات وأماكن انتشارهم والعمل اليومي للجان الفتوى وطبيعة القضايا التي يتساءل الناس عليها في مراكز مطروح المختلفة.

وفي هذه الجولة التقى الأمين العام مجموعة من الوعاظ وأمناء لجنة الفتوى الرئيسة بالمنطقة وناقش معهم احتياجات العمل سواء داخل المنطقة أم ما يتعلق منها بالجهود التوعوية، بالإضافة إلى أولويات العمل في هذه المرحلة ومدى موافقة ما يتم طرحه من قضايا لاهتمامات الناس المتجددة.

وأكد الأمين العام للوعاظ أن رسالتكم ليست بالهينة فمحافظة مطروح مترامية الأطراف وتحتاج إلى مجهودات غير عادية لتغطية مختلف المناطق التابعة لها، كما أن احتياج الناس للنموذج الأزهري بمنهجه المعتدل ورؤيته الواقعية المنبثقة من رؤية الأزهر ومنهجه الوسطي يفرض عليكم مزيدا من المسئولية والأداء على أرض الواقع، فالواعظ رجل ميداني وجل رسالته تلبية متطلبات الناس المعرفية والحفاظ على عقولهم من العبث الفكري.

وأوضح عياد للوعاظ أنكم أداة مهمة للأزهر لأداء رسالته على المستوى المحلي والعالمي، فالمرحلة الحالية في أمس الحاجة إلى التركيز على جانب الوعي وتبصير الناس بالمفاهيم الصحيحة وفضح زيف الأفكار المنحرفة والمضللة.