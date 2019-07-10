10 علامات بتقولك إنك مريض زهايمر منها نسيان الكلام والأسماء

كتبت فاطمة خليل

مرض الزهايمر من الأمراض الشائعة وهو أحد أكثر أنواع الخرف شيوعاً، حيث إن الخرف هو حالة مرضية ترتبط بانخفاض مستمر فى أداء الدماغ ويمكن أن تؤثر على الذاكرة ومهارات التفكير والقدرات العقلية الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على 10 علامات أنك مريض بالزهايمر، وفقاً لما ذكره موقع هيئة الصحة البريطانية NHS.



مرض الزهايمر

والسبب الدقيق لمرض الزهايمر لم يتم فهمه بشكل كامل حتى الآن، على الرغم من أن هناك عددًا من الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر، وتشمل هذه الأشياء:

-التقدم فى العمر.

-الوراثة من أحد أفراد العائلة.

-الاكتئاب غير المعالج، على الرغم من أن الاكتئاب يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض مرض الزهايمر.

-عوامل نمط الحياة والظروف المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



الزهايمر

علامات وأعراض مرض الزهايمر



مرض الزهايمر هو حالة تزداد سوءاً مع التقدم فى العمر، مما يعني أن الأعراض تتطور تدريجياً على مدار سنوات عديدة وتصبح أكثر حدة، كما يؤثر على وظائف المخ المتعددة.

-والعلامة الأولى لمرض الزهايمر هي عادة مشاكل طفيفة في الذاكرة، على سبيل المثال نسيان الكلام أو الأحداث الأخيرة ، ونسيان أسماء الأماكن والأشخاص.

-مع تطور الحالة ، تصبح مشاكل الذاكرة أكثر حدة ويمكن أن تتطور الأعراض الأخرى، مثل:

-الارتباك ونسيان الأماكن المألوفة.

-صعوبة في التخطيط أو اتخاذ القرارات.

-مشاكل في الكلام واللغة.

-مشاكل في التنقل دون مساعدة أو العناية بالنفس.

-تغييرات الشخصية، مثل أن تصبح أكثر عدوانية، والشك في الآخرين.

-الهلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة) والأوهام (تخيل أشياء غير صحيحة).

-انخفاض المزاج أو القلق.

ومرض الزهايمر هو الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

يزداد خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى مع تقدم العمر، مما يؤثر على ما يقدر بنحو 1 من بين 14 شخصًا فوق سن 65 و 1 من بين كل 6 أشخاص فوق سن 80.

لكن حوالي 1 من كل 20 حالة من حالات مرض الزهايمر تصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 65 عامًا، ويسمى هذا المرض "الزهايمر المبكر".