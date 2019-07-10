واشنطن بوست: قمة بالبيت الأبيض عن تحديات الإنترنت بدون شركات التكنولوجيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب، استدعى المشرعين الجمهوريين والمخططين الإستراتيجيين السياسيين ونجوم السوشيال ميديا إلى البيت الأبيض للاجتماع، غدًا الخميس، لمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بالشبكة، إلا أن المنتقدين يقولون إن القمة القادمة قد تنتهى بتمكين المحرضين الإلكترونيين الذين يتبنون تكتيكات سياسية مثيرة للجدل مع قدوم الحملة الانتخابية لسباق الرئاسة الأمريكية 2020.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع البارز يأتى عقب أشهر من الهجمات من قبل ترامب قال فيها إن فيس بوك وتويتر وجوجل، وهى كل الخدمات التى يستخدمها الرئيس للحديث مع أنصاره، تراقب سرا المستخدمين الذين يميلون لليمين، وكذلك المواقع الإلكترونى والمحتوى الآخر على الإنترنت، وهو اتهام بالانحياز السياسى نفته شركات التكنولوجيا بقوة.

قال النائب الجمهورى عن ولاية فلوريدا، مات جاتز، الذى يخطط لحضور قمة البيت الأبيض، إنه يشعر بالقلق من أن الأشخاص الذين يعملون مع منصات التكنولوجيا الكبرى يريدون أن يضعوا بصمتهم على نطاق واسع.

لكن ترامب لم يدعو أيا من شركات التكنولوجيا الكبرى، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على خطط البيت الأبيض، واختار بدلا من ذلك أن يمنح منصة قوية لأشخاص لديهم سجل فى إرسال تغريدات تحريضية ومقاطع فيديو ونشر محتوى أخرى مقلق تواجه الشركات السوشيال ميديا ضغوطا لإزالته.