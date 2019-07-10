نقابة الأسنان تبدأ تسليم بطاقات العضوية لخريجى دفعة 2017

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور محمد بدوى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، بدء تلسيم النقابة لبطاقات العضوية، لدفعة عام 2017 المُتقدمين للنقابة، وذلك كل يوم أربعاء الساعة 2 ظهرا، من كل أسبوع بمقر النقابة العامة.

وأوضح الدكتور بدوى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تسليم بطاقات العضوية للمُتقدمين بأوراقهم كاملة، بالإضافة إلى ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة، حتى 20 يونيه الماضى، وذلك بعد حلف القسم.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إلى أن المُتقدين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان، فسيتم متابعة النقابة التابع لها العضو لاستلام بطاقات العضوية من خلالها.