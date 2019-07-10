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من كواليس الجلسات.. 173 صورة تبين تخريب سجن المرج وأبو زعبل بـ"اقتحام الحدود"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:11 م
من كواليس الجلسات.. 173 صورة تبين تخريب سجن المرج وأبو زعبل بـ"اقتحام الحدود" المتهمون بقضية اقتحام الحدود ــ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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العديد من المفاجأت كشفتها أحراز محاكمة 28 متهما بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى بين بشاعة الجرائم التى أرتكبت ضد مؤسسات الدولة.

ففى جلسة 10 مارس 2019، فضت المحكمة مظروف بيج اللون ، بداخلة أسطوانة تحوى إتلاف منشآت سجن المرج العمومى، والمقيدة برقم 8 لسنة 2011 نيابة شمال بنها الكلية، وقد تبين أن المظروف مفتوح ودون على خلف المظروف رقم 367 / 2013 خزانة، ووجدت المحكمة داخل المظروف أسطوانة دون على أحد وجهيها رقم 2 وداى النطرون، وسلمت المحكمة الحرز للفنى وأمرت بعرض محتواه.

وبعرض الحرز وهو عبارة عن أسطوانة بداخلها 173 صورة لسجن لتخريب سجن المرج وأبو زعبل، وأحدى الصور لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وتظهر الصور تخريب بعض المبانى من الخارج ومن الداخل وتوجد أثار حريق فى بعضها كما يوجد أثر حريق لإحدى السيارات فى فناء المبنى.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.


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