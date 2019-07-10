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مقتل 15 من عناصر حزب العمال الكردستانى فى قصف تركى شمال العراق

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:30 ص
مقتل 15 من عناصر حزب العمال الكردستانى فى قصف تركى شمال العراق الجيش التركى
أ ش أ

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أعلنت وسائل إعلام تركية أن 15 عنصرا ينتمون لحزب العمال الكردستانى قتلوا في قصف لمقاتلات تركية على مواقع للحزب شمال العراق.
ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء دون المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء، عن مقتل اثنين من جنودها وإصابة ثالث في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على سيارة تابعة للجيش التركي جنوب شرقي البلاد.
وفي مايو الماضي، اجتاح الجيش التركي الحدود العراقية ودخل إلى عمق 30 كيلومترا داخل أراضي إقليم كردستان، بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال. 


تركيا

العراق

حزب العمال الكردستانى

وزارة الدفاع التركية

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