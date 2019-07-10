مصرع 3 أطفال غرقاً أثناء لهوهم داخل إحدى ترع قرية دندرة بمحافظة قنا

قنا - وائل محمد

لقى 3 أطفال من أسرة واحدة مصرعهم داخل إحدى الترع بقرية دندرة التابغة لمركز قنا، أثناء قيامهم باللهو فى حفل زفاف بجوار الترعة، وتمكنت قوات الأمن من أنتشال جثث الأطفال، وتولت للنيابة التحقيقات.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد غرق كلا محمد الحبارى محمود 4 سنوات وابن عمه عمر محمد محمود 3 سنوات، وأحمد عبد الرحيم جاد 3 سنوات فى ترعة يوسف بقرية دندره بمركز قنا أثناء لهوهم فى حفل زفاف بجوار الترعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة تحريات حول ملابسات الواقعة.