مصرع طالب سقطت علية مقطورة سيارة نقل بالدقهلية

لقى طالب مصرعه، إثر سقوط مقطورة سيارة نقل عليه، بناحية مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز الجمالية بوصول الطفل محمد مراد محمد 12 سنة مقيم قرية السبتي التابعة لمركز المنزلة، جثة هامدة، إدعاء سقوط جسم صلب عليه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط مقطورة سيارة نقل على المجنى علية أثناء تواجده بالقرب منه، وتم نقله لمستشفى الجمالية، والتى أكدت أن الوفاة نتيجة نزيف حاد فى المخ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.