مصرع شخص فى حريق منزل بمركز منفلوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه نتيجة حريق هائل شب فى منزله بمركز منفلوط بسبب ماس كهربائى، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزى.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بنشوب حريق بمركز منفلوط، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى بمنزل ونتج عنه مصرع "مجدى.ش" 58 سنة وتم نقله لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى استكمال الإجراءات القانونية.