سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤولة بالأمم المتحدة: الظروف التى يعيشها الروهنجيا فى ميانمار مازالت قاسية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:30 م
مسؤولة بالأمم المتحدة: الظروف التى يعيشها الروهنجيا فى ميانمار مازالت قاسية لاجئو الروهينجا
جنيف (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت كيت جليمور، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن أقلية الروهينجيا فى ميانمار مازالت تواجه ظروفا قاسية، وأن ظروف عودة الرهينجيا اللاجئين فى بنجلاديش المجاورة ليست مواتية بعد، حيث لم تعالج حكومة ميانمار بعد القضايا الأساسية لإعداد بيئة مواتية لتلك العودة.

وقالت جليمور، فى تقديمها لآخر تحديث للمفوضة الأممية حول وضع أقلية الروهينجيا فى ميانمار، إن حوالى 240 ألف من الروهينجيا من إجمالى حوالى مليون سنة هم الذين يوجدون الآن فى إقليم راخين المضطرب فى ميانمار، وأن التحقق من وضعه صعب بسبب عدم التمكن من الوصول إلى الإقليم سواء بالنسبة لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أو الجهات الدولية الفاعلة الأخرى.

وأشارت إلى أن المفوضية تلقت العديد من التقارير التى تفيد بأن الروهنجيا يواجهون المضايقات والتهديدات والعنف البدنى وأحيانا القيود على حرية تنقلهم عندما يغادرون مساكنهم لمحاولة زراعة أراضيهم أو صيد الأسماك أو تسيير أعمالهم، وبشكل يحد أيضا من وصولهم إلى الخدمات الأساسية التى تدعم الحياة، بما فى ذلك المساعدة الإنسانية التى يعتمد عليها الكثيرون الآن.

وأعربت جليمور عن القلق بشأن 126 ألف شخص من الروهينجيا معظمهم من الأشخاص النازحين داخليا الذين يعيشون فى وسط راخين، وذلك بسبب الظروف التى يواجهونها بما فى ذلك تدنى مستويات التغذية والمياه والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وغيرها.. مشددة على أن التفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة فى ميانمار بتفويض من مجلس حقوق الإنسان له أهمية خاصة فى ظل تلك الأوضاع.

 


الروهينجا

مينامار

المفوضية السامية

الامم المتحدة

لاجئو الروهينجا

كيت جليمور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفوضية شئون اللاجئين تعلن غرق ملاجئ الروهينجا فى بنجلاديش بمياه الأمطار

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:20 م

مدعية "الجنائية الدولية" تعتزم التحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:20 م

شرطة بنجلاديش تقتل 3 من الروهينجا مشتبه فى كونهم مهربى بشر وتنقذ 15 لاجئا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:00 ص

شاهد.. نصف مليون طفل من الروهينجا يواجهون مستقبلا مظلما لحرمناهم من التعليم

السبت، 22 يونيو 2019 07:34 م

مهاتير محمد يتعهد بمساعدة لاجئى "الروهينجا"

السبت، 22 يونيو 2019 05:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة