مرصد الأزهر بعد تهديدات بتفجير مسجد: رصدنا تصاعد الخطورة على المساجد بالغرب

كتب لؤى على

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تصاعد الاعتداءات على المساجد فى الفترة الأخيرة بالدول الغربية، مشيرا إلى أن هناك تصاعدا نوعيا فى خطورة الاعتداء على المساجد، من تمزيق المصاحف فى المساجد وإلقائها فى دورات المياه، ثم التهديد بوجود قنابل فى المسجد، الأمر الذى يؤكد خطورة هذا الأمر، وضرورة مكافحته بصورة أكثر فاعلية، إذ تواردت بعض الأنباء أن الرسالة موقعة من قبل مجموعة من اليمين المتطرف، ولذا فنرجو الأجهزة الأمنية تشديد التعامل مع هؤلاء، ووضع خطة لتأمين المنشئات الإسلامية.

وكان قد تلقى المسجد الكبير بمدينة كولونيا الألمانية أمس الثلاثاء رسالة تهديد على البريد الالكتروني بوجود قنابل بالمسجد، وعلى أثر هذه الرسالة قامت الشرطة بإخلاء المسجد على الفور، والبدء في حملة تفتيش ضخمة، إلا أن الحملة لم تسفر عن وجود مواد متفجرة، وقد صرح المتحدث باسم الشرطة أن الرسالة كانت تحتوى على تهديد واضح وصريح، مما دفعهم إلى إخلاء المسجد وبعد التأكد من خلو المسجد من أى تهديد فُتح مرة أخرى في الساعة الثانية ظهرا.