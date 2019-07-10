سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 12:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

محكمة أمريكية تقضى بإسقاط دعوى مقامة ضد ترامب بشأن فندق يملكه فى واشنطن

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:22 م
محكمة أمريكية تقضى بإسقاط دعوى مقامة ضد ترامب بشأن فندق يملكه فى واشنطن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الأربعاء، بإسقاط الدعوى القضائية التى تتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمخالفة أحكام مكافحة الفساد فى الدستور الأمريكى من خلال الفندق المملوك له فى واشنطن.

 


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن محكمة استئناف الدائرة الرابعة، ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، أصدرت مجموعة من القرارات التى توجه قاضى محكمة جزئية بإسقاط الدعوى القضائية التى رفعها النائبان العامان لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا فى يونيو 2017 ويدعمها الديمقراطيون.

 


وأرجعت هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، قراراتها إلى أن النائبين ليسا فى مركز قانونى يعطيهما الحق فى إقامة الدعوى، وأشارت إلى أن مصلحتهما فى تطبيق المواد ذات الصلة فى الدستور الأمريكى ضعيفة ومجردة للغاية، ما يجعل ادعاءهم فى هذه القضية يثير تساؤلا بشأن ما إذا كان هذا الإجراء القضائى ضد الرئيس يمثل استغلالا مناسبا للمحاكم التى أنشئت للبت فى قضايا وخلافات حقيقية.

 


من جانبه، وصف محامى ترامب جاى سيكولو - فى بيان - قرار المحكمة بالانتصار التام، وأضاف "هذه المحاولة الأحدث فى المضايقات الرئاسية تم رفضها لكونها تحيزا".

 


وكتب ترامب - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "أُعلن للتو بأنى ربحت جزءًا كبيرًا من (حملة مطاردة الساحرات) التى تحركها الدولة العميقة والديمقراطيون"، ووصف القضية بالمثيرة للسخرية، مضيفا أنه يخسر ثروة لكونه رئيسا.

 


وافتتح ترامب فندق ترامب الدولى على مقربة من البيت الأبيض، قبل وقت قصير من انتخابه رئيسا فى نوفمبر 2016، وعلى عكس غيره من الرؤساء احتفظ ترامب بملكية العديد من مصالحه التجارية، ومنها هذا الفندق خلال ممارسته مهام منصبه.

 


ومنذ انتخابه، أصبح الفندق مقرًا مفضلاً لإقامة وفعاليات بعض المسؤولين الأجانب الذين يزورون العاصمة الأمريكية، وتزعم الدعوى القضائية أن ترامب بإخفاقه فى قطع صلته بالفندق، جعل نفسه معرضا للحوافز من الحكومات الأجنبية التى تسعى إلى التقرب منه مخالفا الدستور بذلك.

 


وكان بيتر ميسيت قاضى المحكمة الجزئية فى جرينبيلت بولاية ماريلاند، سمح العام الماضى باستمرار الدعوى القضائية التى رفعتها ولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، وهو القرار الذى استأنفه ترامب فى الدائرة الرابعة.


الولايات المتحدة

ترامب

أمريكا

محكمة استئناف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمير الإرهاب يتوضأ بدماء العرب ليصلى فى البيت الأبيض.. البقرة الحلوب تميم بن حمد يستنزف خيرات بلده لخدمة أمريكا.. دونالد ترامب يهينه أمام العالم: كله بفلوسكم.. و"تميم" يرد ذليلا: نحن فى خدمتكم.. فيديو

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:57 م

صور.. ترامب يداعب طفل أثناء توقيع مرسوم للنهوض بمرضى الكلى فى أمريكا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:41 م

ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا وبشكل كبير

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:32 م

أزمة "السفير البريطانى" تزيد فوضى لندن .. استقالة السير كيم داروك بعد تفاقم الخلاف مع الرئيس الأمريكى.. جدل بين الساسة مع احتدام المنافسة على خلافة تيريزا ماى .. جونسون يختار معسكر ترامب .. وهانت يتعهد بحمايته

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:20 م

الخارجية الأمريكية : البيت الأبيض لم يؤكد لقاء مرتقب بين ترامب وعمران خان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

أكثر من 40.7 مليون شاهدوا الموسم الجديد من Stranger Things

أكثر من 40.7 مليون شاهدوا الموسم الجديد من Stranger Things

بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها

بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها

ورطة كبرى فى الأهلى بعد التعاقد مع المالى اليو ديانج!

ورطة كبرى فى الأهلى بعد التعاقد مع المالى اليو ديانج!

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة