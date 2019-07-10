محافظ القاهرة يتفقد روضة السيدة.. ويطالب سكانها بالحفاظ عليها

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة، منذ قليل مشروع روضة السيدة لمتابعة أعمال تسكين الاسر المستحقة والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات لتلك الاسر وذلك فى اطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وتحديدا بالقاهرة بنهاية العام الجارى .

ودار حديث بين المحافظ والمواطنين حيث أعربوا عن سعادتهم بحجم الانجاز والوحدات الموجودة فى روضة السيدة،مؤكدين ان روضة السيدة_ تل العقارب سابقا_لاتقل اهمية وجمال عن اى كمبوند .

وقدموا الشكر للدولة والرئيس السيسى على اهتمامه بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة ومسكن لائق بالمواطنين،وخير مثال على ذلك روضة السيدة التى تم بنائها على احدث الطرز المعمارية والاسلامية.

وقال اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة، انه تم تسكين عدد كبير من الاسر المستحقة داخل روضة السيدة وجار استكمال التسكين خلال الشهر الجارى،مؤكدا ان الوحدات تم فرشها وتجهيزها بالكامل من اساس واجهزة كهربائية وذلك فى ظل اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس حى السيدة زينب التركيز على أعمال النظافة وعدم السماح بأى تراكمات للمخلفات فى المنطقة وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة .

ودعا المحافظ الى اهمية الحفاظ على المظهر الحضارى لروضة السيدة واجراء متابعة يومية من قبل الحى،وتنظيم حملات توعية مستمرة ومنع اى اشغالات فى محيط الموقع والالتزام باماكن انتظار السيارات والحفاظ على النظام.