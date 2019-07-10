محافظ القاهرة: سوق سوهاج مراقبة بالكاميرات وتسع 126 بائعا بتكلفة 3 ملايين جنيه

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم تركيب أنظمة مراقبة بسوق سوهاج بمصر الجديدة، وكذلك أنظمة للحماية المدنية لحمايته من الحرائق، مشيرا إلى أن السوق سيقضى على الإشغالات فى الشوارع وتوفير بيئة أمنة للباعة الجائلين.

وأوضح محافظ القاهرة، خلال افتتاحه سوق سوهاج بمصر الجديدة اليوم، أن السوق يضم 126 باكية للباعة الجائلين، بتكلفة تقارب الـ 3 ملايين جنيه وتم تنفيذه من خلال إحدى الشركات، وبه كل الخدمات التى يحتاجها البائع مثل دورات المياه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح مرحلة ثانية للمشروع قريبا بعد تنفيذ طابق ثان للسوق.

وأشار المحافظ، إلى أن تطوير السوق يأتى فى إطار جهود المحافظة لتطوير كافة الأسواق الرسمية بها والبالغ عددها 170 سوقا تقريباً وإعادة إستغلالها بالشكل الأمثل لاحتواء أكبر عدد من الباعة مع تطويره وتزويده بكافة الخدمات اللازمة للبائعين ورواده من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وخلافه .

شارك فى الافتتاح، المهندس إبراهيم صابر ، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حى مصر الجديدة وعدد من الشخصيات العامة وسكان المنطقة.