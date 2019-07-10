محافظة القاهرة: تسكين 320 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الأن

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة عن تسكين 320 أسرة، بمشروع روضة السيدة بحى السيدة زينب، مؤكده أن أعمال التسكين مستمرة لتسليم باقى المستحقين، سواء المقيمين بمدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين على بدل نقدى ، والوحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحيق الاستقرار للمواطنين .

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فى تصريحات له، أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، وأن أعمال نقل المواطنين المستحقين للوحدات السكنية فى كافة المشروعات التى تقيمها المحافظة، لمواجهة العشوائيات تتم من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لا تحتمل أى أخطاء، وتحقق ضمان سرعة وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التى تمت بالفعل على أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.

يذكر أن مشروع روضة السيدة، به 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16عمارة مكونة من أرضى، و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه، وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريباَ، حيث تم تحويل منطقة تل العقارب، التى كانت تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين، إلى مجتمع عمرانى يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعمارى المميز للمنطقة التاريخية، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.