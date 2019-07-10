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متكبريش دماغك.. لو كنتى حامل 5 أعراض لو ظهرت عليكى روحى للدكتور بسرعة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:30 م
متكبريش دماغك.. لو كنتى حامل 5 أعراض لو ظهرت عليكى روحى للدكتور بسرعة الحمل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"هبوط وصداع ونزيف..متستهونيش"، فهناك العديد من العلامات إذا ظهرت أثناء فترة الحمل يجب عدم إهمالها فقد تدل على وجود مشكلة كبيرة تؤثر على صحة الأم والجنين، فمن الطبيعى أن تتعرض الحامل لغثيان وقىء وتعب ولكن بعض الاعراض الأخرى قد تكون خطيرة .

وحسب ما ذكره موقعself فإن هناك أعراضا إذا ظهرت على الحامل يجب الذهاب للطبيب فورا.

حدوث نزيف مهبلي

 

الحمل
الحمل

 

 

عند حدوث بعض قطرات الدماء فهو أمر طبيعى ولا داعى للقلق ولكن بعض السيدات تتعرض لنزيف مهبلى، وهذا يدل على وجود مشكلة صحية، قد يكون إجهاضا فلا بد من زيارة الطبيب فورا.

 

ألم شديد أسفل البطن ومستمر
 

فى حالة الشعور بألم شديد أسفل البطن ومستمر لأيام مع نزول الدماء ، لا بد من زيارة الطبيب فقد يكون نتيجة وجود تكيسات المبايض أو الحمل خارج الرحم.

تورم اليدين والقدمين

 

حمل
حمل

 

 

من الطبيعى أن يحدث تورم فى اليدين والقدمين أثناء فترة الحمل ولكن اذا كان التورم شديد لا بد من زيارة الطبيب.

 

ألم شديد فى الظهر
 

وجود ألم شديد فى الظهر من المشاكل التى تواجهها السيدات ولكن فى حالة الألم الشديد يجب زيارة الطبيب.

قلة حركة الجنين
 

فى الشهور الاخيرة يجب متابعة حركة الجنين وفى حالة قلة الحركة يجب زيارة الطبيب للاطمئنان على صحة الجنين

 

 


الحمل

الولادة

الانجاب

النزيف

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