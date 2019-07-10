ما هى وظائف عصارة المعدة؟ اعرف الإجابة

كتبت إيناس البنا

عصارة المعدة هو مصطلح عام يشمل السائل الذى يفرز من الغدد القلبية والتأكسبية والبوابية، وكلها تفرز سوائل مختلفة بوضوح.

يتم إفراز عصارات المعدة من الغدد المبطنة للمعدة والتى تعمل على تحطيم الطعام فى المعدة وقتل البكتيريا، وفقًا لموقع "About" ، حيث يعمل كل مكون من عصارة المعدة بطريقته الخاصة على تفكيك العناصر الغذائية المختلفة فى الطعام الذى يتم استهلاكه للسماح له بأن يكون متاحًا للجسم.



هضم الطعام فى الاثنى عشر

تعمل بعض مكونات العصائر المعدية على تحطيم هياكل البروتين، و البعض الآخر بارع فى تحطيم الدهون قصيرة السلسلة إلى متوسطة، كما يوجد عنصر إضافى موجود فى عصائر المعدة فى اللعاب الذى ينتقل إلى المعدة للمساعدة فى تحلل الكربوهيدرات.

العامل الجوهرى فى عصائر المعدة أنه يسمح للجسم بامتصاص فيتامين B-12 ، وهو عنصر غذائى ضرورى لوظيفة الجهاز العصبى وإنتاج خلايا الدم، وبمجرد أن تقوم عصارات المعدة بتحطيم الطعام فى المعدة ، يتم تمرير هذه المغذيات إلى الأمعاء الدقيقة لحدوث المزيد من الهضم والامتصاص.