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لو كلبك عنده اكتئاب.. اعرف الأعراض التى قد تصل إلى الوفاة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:00 م
لو كلبك عنده اكتئاب.. اعرف الأعراض التى قد تصل إلى الوفاة علامات اكتئاب الكلاب
كتبت إيناس البنا

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على الرغم من أن الكلاب لا تستطيع أن تخبرك بالضبط بما تشعر به، إلا أنها لا تزال قادرة على إظهار سلوكيات مشابهة للاكتئاب البشري، إذا استبعد الطبيب البيطري حالات صحية أخرى، فقد يكون مصابًا باكتئاب الكلاب.

وفقا لتقرير موقع "Pets" فإن أعراض اكتئاب الكلاب تتمثل فى الآتى:

تجاهل اللعب

لن يكون للكلب المكتئب أو الحزين نفس مستويات الطاقة التي اعتاد عليها، كما أن وقته المعتاد وممارسة التمارين الرياضية لا تثير حيوانك الأليف بنفس القدر.

فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة

قد لا يكون عدم ممارسة الرياضة هو العلامة الوحيدة، يجب ملاحظة ما إذا كان كلبك الحزين قد تغير في سلوكه غير المبرر أو توقف عن الاستمتاع بالأنشطة الأخرى التي كان يحبها.

ترك الطعام في الوعاء

تمامًا مثل ما قد تفقده شهيتك عندما تشعر بالإحباط، قد لا يشعر كلبك الحزين بالأكل أيضًا، إذا لم يُظهر الكلب شغفه المعتاد لتناول طعامه المفضل أو حتى يفقد وزنه، فقد يعاني من الاكتئاب.

الكلاب
الكلاب

 

النوم أكثر من المعتاد

لا يوجد عدد من ساعات النوم تناسب حجم الاكتئاب فإذا كان كلبك البالغ من العمر 15 عامًا ينام بشكل طبيعي لمدة 14 ساعة في اليوم، والآن في العشرين من عمره وينام نفس المدة، فسيكون ذلك فرقًا كبيرًا.

 

قضاء الكثير من الوقت في الداخل

يحتاج الكلاب إلى مساحة للركض وقد يصبح حزينا إذا لم يتم منحها الفرصة، فإذا كان المنزل مغلقا طوال الوقت ولم تتعرض للهواء الطلق باستثناء الفناء المباشر وحول المبنى فتصاب بالاكتئاب.

 

العدوان المفاجئ

من المحتمل أن يشعر كلبك بالوحدة عندما تذهب، لذلك إذا كانت وظيفتك تبقيك دائمًا خارج المنزل لفترات طويلة من الوقت، فقد يتوقف حيوانك الأليف عن القفز لرؤيتك في اللحظة التي تعود فيها إلى المنزل.

 

اللعق باستمرار       

الحيوانات لا تلعق فقط لتنظيف نفسها، في بعض الأحيان يستخدمون هذا الإجراء لجعل أنفسهم يشعرون بتحسن، فإذا كانت الكلاب تعاني من مشاكل في القلق، فربما تقوم بسلوكيات أكثر مثل أن يختارون بقعة ويواصلون لعقها".

 


اكتئاب الكلاب

القلق

حيوان أليف

التمارين الرياضية

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