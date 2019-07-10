قوات الاحتلال تهدم "هنجرا" غربى الخليل وغرفة متنقلة جنوبى قلقيلية

رام الله (أ ش أ)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، هنجرا فى بلدة إذنا غرب الخليل جنوبى الضفة الغربية، وغرفة متنقلة بجنوب قلقيلية شمالى الضفة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال برفقة طواقم من التنظيم والإدارة المدنية الإسرائيلية، هدموا "هنجرا" فى منطقة "الرأس" بمحاذاة جدار التوسع العنصرى، تعود ملكيته للمواطن ذيب مصطفى البطران، تحت حجج وذرائع أمنية واهية.

وأبدى المواطنون والمزارعون فى هذه المنطقة مخاوفهم من تواصل عمليات الهدم والتجريف وأن تطال ممتلكاتهم وأراضيهم.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مطعما وسط مدينة الخليل، وأثارت حالة من الخوف والهلع فى صفوف رواد المطعم، لا سيما الأطفال منهم، كما عرقلت حركة السير فى المنطقة.

وفى شمال الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، غرفة متنقلة فى قرية عزبة سلمان جنوب قلقيلية.

وأفاد رئيس المجلس القروى سلمان عبد الكريم سلمان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت غرفة متنقلة، تعود ملكيتها للمواطن عثمان داوود عتماوى.