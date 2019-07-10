فيديو.. راكب يرصد احتراق محرك طائرته خلال رحلة جوية من أتلانتا إلى بالتيمور بأمريكا

كتب ريم عبد الحميد - محمد جمال

قام أحد الركاب على متن طائرة دلتا الأمريكية بتصوير احتراق محرك الطائرة التى يقلها خلال رحلة جوية متجهه من أتلانتا إلى بالتيمور بأمريكا.

فقد أصيب الركاب بحالة من الذعر عندما أصاب عطل مفاجئ محرك الطائرة فاضطرت للهبوط بشكل اضطرارى فى كارولينا الشمالية، وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فإن الركاب بدأوا فى الصلاة حتى أن بعضهم بدأ فى إرسال رسائل نصية لعائلاتهم خشية إندلاع كارثة جديدة.

وقال أحد الركاب لقناة WMAR التابعة لسى إن إن، إنهم سمعوا صوت عال ورأوا بعده دخان كثيف يصعد إلى المقصورة، وبدأ الذعر ينتاب الجميع.

وكان ما يقرب من 150 راكب على متن الرحلة 1425 لطائرة دلتا التى كانت متجهة من أتلانتا إلى بالتيمور يوم الاثنين عندما حدثت مشكلة بأحد محركى الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد الركاب كيف ارتد مخروط معدنى داخل المحرك أثناء تحليق الطائرة على ارتفاع كبير، وقال الركاب إن الرحلة استغرقت أكثر من ساعة عندما أخبرهم الطيار أنهم يخططون لهبوط اضطرارى. وقال أحد الركاب أنه فى هذا الوقت أخرج هاتفه عرفه أنه ليس هناك تغطية لكنه أرسل فقط رسالة يخبر فيها أنه أنه يحبها.

وهبطت الطائرة بسلام فى مطار رالى دورهام الدولى بكارولينا الشمالية، بحسب ما قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالى الأمريكى. وتم تغيير محرط الطائرة لتعود للخدمة مجددا اليوم الأربعاء.