عاطل يطلق النار على نفسه ويتهم حماه للتهرب من نفقات زوجته فى طنطا

الغربية – عادل ضرة

أقدم عاطل مقيم منطقة الصاغة أول طنطا بمحافظة الغربية، بإطلاق النار على نفسه من فرد خرطوش كان بحوزته، وإحداث إصابته بالكتف، واتهام والد زوجته بإحداث إصابته، للتهرب من دفع نفقات زوجته، وبتضييق الخناق عليه إعترف بإطلاق النار على نفسه لخلافات مع أهلية زوجته.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، بوصول شاب لمستشفى المنشاوى بطنطا، مصابا بطلق نارى بالكتف، وبسؤاله أتهم والد زوجته بإطلاق النار عليه، لخلافات بينهما.

وتوصلت تحريات الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقيب أحمد الكفراوى معاون المباحث، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وجود خلافات بين المذكور وأهليه زوجته على النفقات، فقام بإحضار فرد خرطوش وأطلق النار على نفسه، وتوجيه الاتهام لوالد زوجته للتهرب من دفع النفقات، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكابه للواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم إحالته للطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه.