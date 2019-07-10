عاطل إمبابة يعترف بقتل محفظة قران بدافع السرقة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بقتل محفظة قرآن بإمبابة، أنه ارتكب الجريمة، بدافع السرقة.

وأضاف المتهم، أنه شاهد الضحية، أثناء سيرها بالشارع، تحمل حقائب، فعرض عليها مساعدتها، وقرر حينها سرقتها، وعندما صعد للشقة، حاول الاسيتلاء على متعلقاتها، فحاولت مقاومته، مما دفعه لتسديد عدة طعنات لها.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد العثور على جثة "أمل.ع" محفظة قران، داخل مسكنها، مصابة بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن عاطل يدعى "فتحى"، وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.