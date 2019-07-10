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ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بأسوان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:01 ص
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحوزة عدد من المتهمين.
 
تلقى اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بأسوان إخطارا يفيد بضبط المتهم "م.ف" 27 سنة عاطل مقيم مركز إدفو، والسابق اتهامه فى قضيتى، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، والمتهم "ف.ع" 19 سنة عاطل مقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام.
 
كما تم ضبط المتهم "ا.أ" 46 سنة عاطل مقيم مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، والمتهم "أ.ص" 21 سنة، عاطل مقيم قسم ثان أسوان، والسابق اتهامه فى 7 قضايا، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 750 جراما، و190 قرصا مخدرا.

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