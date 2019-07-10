ضبط مالك مخبز بالشرقية لاستيلائه على 13 طن دقيق مدعم بالشرقية

كتب إيهاب المهندس

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، وضبطت 282 قضية متنوعة خلال الـ 48 ساعة الماضية، أبرزها ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية لاستيلائه على 13 طن و600 كيلو جرام، من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة مركز بلبيس، وبداخله 600 لتر زيت طعام، ونص طن سكر حر معبأ داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج، ويشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، لوجود تغيرات ظاهرية فى خواصها الطبيعية.