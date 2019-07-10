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صور.. وقفة لسائقى الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق سير أمنة لهم

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:07 ص
صور.. وقفة لسائقى الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق سير أمنة لهم وقفة لأصحاب الدراجات
كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

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شارك المئات من سائقى الدراجات فى مدينة مانهاتن بنيويورك الأمريكية للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم، بعيدا عن السيارات نظرا للخطر الذى يتعرضون له بسبب مرورهم فى نفس الطرق التى تسير منها السيارات.

وردد أصحاب الدراجات شعارات تحت عنوان " السيارات تقتلنا".

 

وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (1)
وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك 

 

وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (2)
وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم 

 

وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (3)
وقفة لأصحاب الدراجات بنيويورك 

 

وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (4)
وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم 

 

وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (5)
جانب من الوقفة

 

وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (6)
وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك 

 

وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (7)
وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (7)

 

وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (8)
وقفة لأصحاب الدراجات فى نيويورك للمطالبة بتوفير طرق أمنة لهم (8)

 


وقفة لأصحاب الدراجات

نيويورك

مانهاتن

أمريكا

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