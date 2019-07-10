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صور.. مواطنون يحولون أتوبيس لحمام سباحة فى فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:49 م
صور.. مواطنون يحولون أتوبيس لحمام سباحة فى فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة أتوبيس يتحول إلى حمام سباحة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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قام الفنان الفرنسي Benedetto Bufalino بتحويل حافلة عامة خرجت من الخدمة إلى حمام سباحة للترفيه عن المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وشارك المواطنون فى هذا العمل بعد الارتفاع غير المسبوق فى الحرارة على كوكب الأرض وسميت الحافلة باسم "le bus piscine".

وتشهد أوروبا ارتفاع حاد فى درجات الحرارة، بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى.

 

فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (1)
فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (1)

 

فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (2)
فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (2)

 

فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (3)
فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (3)

 

فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (4)
فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (4)

 

فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (5)
فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (5)

 

فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (6)
فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (6)

 

فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (7)
فنان فرنسى يحولون أتوبيس خرج من الخدمة لحمام سباحة (7)

 


فرنسا

درجات الحرارة

التغير المناخى

باربس

أتوبيس

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