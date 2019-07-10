صور.. منتخب أمريكا لكرة القدم للسيدات يجوب شوارع نيويورك احتفالا بتتويجه بكأس العالم

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شارك المئات من سكان نيويورك بأمريكا، منتخب بلادهم لكرة القدم للسيدات فرحته بفوزة بلقب كأس العالم لكرة القدم، وجاب المنتخب شوارع نيويورك احتفالا بالتتويج.

وتوج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات بلقب كأس العالم لكرة القدم التى استضافتها فرنسا، بعد تغلبه على نظيره منتخب هولندا بنتيجة 2 – 0، فى المباراة النهائية، التى جمعت المنتخبين الأحد، على ملعب "جروباما".



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (1)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (2)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (3)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (4)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (5)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (6)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (7)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (8)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (9)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (10)



احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (11)