سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. منتخب أمريكا لكرة القدم للسيدات يجوب شوارع نيويورك احتفالا بتتويجه بكأس العالم

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:11 م
صور.. منتخب أمريكا لكرة القدم للسيدات يجوب شوارع نيويورك احتفالا بتتويجه بكأس العالم فرحة المنتخب الأمريكى فى نيويورك
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك المئات من سكان نيويورك بأمريكا، منتخب بلادهم لكرة القدم للسيدات فرحته بفوزة بلقب كأس العالم لكرة القدم، وجاب المنتخب شوارع نيويورك احتفالا بالتتويج.

وتوج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات بلقب كأس العالم لكرة القدم التى استضافتها فرنسا، بعد تغلبه على نظيره منتخب هولندا بنتيجة 2 – 0، فى المباراة النهائية، التى جمعت المنتخبين الأحد، على ملعب "جروباما".

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (1)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (1)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (2)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (2)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (3)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (3)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (4)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (4)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (5)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (5)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (6)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (6)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (7)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (7)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (8)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (8)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (9)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (9)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (10)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (10)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (11)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (11)

 

احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (12)
احتفالات منتخب أمريكا بشوارع نيويورك (12)

 


منتخب أمريكا

نيويورك

كرة القدم

كأس العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استقبال جماهيرى رائع لنجمات منتخب أمريكا بعد التتويج بكأس العالم.. صور

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:50 م

شاهد.. لحظة وصول منتخب أمريكا للسيدات بعد فوزه بكأس العالم للمرة الرابعة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:27 م

منتخب أمريكا يتوج بكأس العالم للسيدات للمرة الرابعة بثنائية فى هولندا

الأحد، 07 يوليه 2019 07:02 م

أسطورة منتخب أمريكا تحقق رقما قياسيا بكأس العالم للسيدات.. فيديو

الأحد، 16 يونيو 2019 06:46 م

شاهد منتخب أمريكا يحقق أكبر فوز فى تاريخ كأس العالم للسيدات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:40 م

شاهد.. نجمة منتخب أمريكا للسيدات تنضم لجماهير ليفربول بسبب محمد صلاح

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة