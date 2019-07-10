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صور.. "كلنا واحد" تهزم جشع التجار وتوفر "لحوم بلدى" بـ 90 جنيها للكيلو

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:03 م
صور.. "كلنا واحد" تهزم جشع التجار وتوفر "لحوم بلدى" بـ 90 جنيها للكيلو مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" وتم بالتنسيق مع كبار التجار، بإقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز  بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
 
وبدورها، حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، حيث واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرع على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث وصل سعر كيلو اللحوم البلدي في بعض الشوادر لـ 90 جنيه.
 
وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
جانب من مبادرة كلنا واحد
جانب من مبادرة كلنا واحد

شوادر كلنا واحد بالمحافظات
شوادر كلنا واحد بالمحافظات

شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد

لحوم بشوادر كلنا واحد
لحوم بشوادر كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد بأسوان
مبادرة كلنا واحد بأسوان

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
 
 
 
  
 
 

سلع غذائية

كلنا واحد

اللحوم

توفير لحوم مخفضة

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