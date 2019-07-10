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صندوق أبوظبي يقرض مالى 280 مليون دولار

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:39 م
صندوق أبوظبي يقرض مالى 280 مليون دولار صندوق أبو ظبى للتنمية
كتبت – هناء أبو العز

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أوردت صحيفة "ليسور" المالية اليوم الأربعاء أن صندوق أبوظبي للتنمية سيقدم للبلاد قرضين بقيمة إجمالية تفوق مليار درهم إماراتي، أي حوالي 280 مليون دولار أمريكي (قرابة 154 مليار فرنك إفريقي)، لدعم ميزان المدفوعات، وتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى فى مالى.
 
يذكر أن اتفاقية مشروع الإسكان الاجتماعي فى مرحلتها  الثانية،  تأتي مكملة للاتفاقية السابقة والهادفة إلى مساعدة مالى على تنفيذ خططها الاستراتيجية فيما يتعلق بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجة سكان مالى، وتوفير الوحدات السكنية المناسبة في مختلف نواحي البلاد.
 
وأوضحت الصحيفة، أن تمويل الصندوق للمشروع يعكس حرصه على توفير السكن المناسب للشعب المالي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم والمساهمة في تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بـتوفير "مدن ومجتمعات محلية مستدامة". 

صندوق ابو ظبى للتنمية

مالى

الامارات

قرض للاسكان

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