سفير إيران بـ"الطاقة الذرية": سنلتزم بالاتفاق النووى حال التزام كل الأطراف

قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصحيفة ألمانية فى مقابلة نشرت اليوم الأربعاء، إن بلاده تنوى الحفاظ على الاتفاق النووى مع القوى العالمية إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها بموجبه.

وقال دبلوماسيون لرويترز في وقت سابق إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق بأن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 %، أي بما يفوق مستوى 3.67 % الذي يسمح به الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة دي تسايت الأسبوعية الألمانية عن مبعوث إيران لدى الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، قوله "لما نفعله هدف واحد فقط: نريد الحفاظ على المعاهدة النووية".

وأضاف "يمكن العدول عن كل شيء في غضون ساعة واحدة، فقط إذا أوفى كل شركائنا في المعاهدة بالتزاماتهم بنفس الطريقة".